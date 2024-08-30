تقليل الاغتراب 2024.. رابط التقديم على تقليل الإغتراب علمي وأدبي للمرحلة الأولى والثانية معًا

بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق الجامعات العلمي والأدبي، شاملة طلاب الثانوية العامة للمرحلتي الأولى والثانية معًا، بدأ عمليات البحث تتجه في الوقت الحالي، حول تقليل الاغتراب التي بدأ من يوم الخميس الموافق 29 من شهر أغسطس 2024، إلى يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر سبتمبر 2024، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وعليه أصبح من السهل إمكانية التقديم على تقليل الاغتراب.

تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتيجة تقليل الاغتراب تكون ضمن النسبة المعنية، التي تبلغ نحو 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية الخاصة بكل كلية راغب التحويل إليها، على أن يكون ذلك بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، والقيام بطباعة الترشيح التي تضمن الكلية الراغب الترشح لها، وعقب الانتهاء من مرحلة التحويلات، يتم الاحتفاظ بالاستمارة، ويكون ذلك إما عن أجهزة الكمبيوتر الشخصي الخاص بكل طالب، أو من خلال معامل الحاسبات الخاصة بالجامعات المصرية.

كيفية التقديم على تقليل الاغتراب 2024

جاءت أبرز الخطوات المعنية التقديم في تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2024، وفقًا للأتي:-