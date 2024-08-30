موقع استخراج معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية 2024 من وزارة التعليم العالي

معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2024 أكثر من عملت عليه وزارة التعليم العالي داخل الأردن في الشهور الماضية، حيث يأتي التعليم الجامعي في المرحلة الأخيرة من مسيرة كل طالب العلمية، والتي تؤهله مباشرة إلى سوق العمل لذلك يكون الطلاب والأهالي، في حالة حرص شديد على اختيار الجامعة التي تناسب أبنائهم، وبالطبع يكون المحدد الرئيسي والفعلي في تحديد التخصص هو معدل نجاح الطالب.

معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية 2024

تعد معدلات القبول من اهتمامات الطلاب خلال الساعات الحالية، حيث بعد تحقيق نسب النجاح المرضية في المرحلة التوجيهية، والتي تعد من أصعب المراحل والقنوات التي يمر بها الطالب، تتجه الأنظار نحو نسب القبول في كل جامعات المملكة الأردنية، حيث يبحث الطالب عن المجال الذي يفضله ويناسب نسبة النجاح التي حصل عليها، وإليكم الآن بعض معدلات القبول.

كلية طب الأسنان: 97%.

كلية العلوم الحياتية التطبيقية: 84.6%.

كلية الرياضة العامة: 83%.

كلية الصيدلة: 99%.

معدل القبول في كلية الحقوق: 70%

كلية الذكاء الاصطناعي: 65%.

كلية التمريض جامعة الأردن: 90%.

كلية الهندسة الكهربائية: 88%.

كلية التمريض: 90%.

موقع القبول الموحد 2024 2025

تعلن وزارة التعليم العالي عن معدلات القبول في الجامعات الأردنية 2024، وخلال ذلك الوقت تحدد الضوابط المطلوب من كل طالب تنفيذها من أجل، تقديم الأوراق المطلوبة في الوفت المناسب وباقي الشروط اللازمة لقبول كل الملفات والتي يمكن أن تكون كما يلي: