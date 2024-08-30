“الدور الثاني” كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم عبر بوابة التعليم الفني

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم يتم البحث عنه بشكل كبير في الآونة الأخيرة من قبل جميع الطلبة والطالبات بمختلف الأقسام، حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باعتماد النتيجة والتي انتهت في الأيام الماضية في كافة المحافظات المصرية، حيث قامت الوزارة بالإعلان يوم 13 شهر أغسطس الماضي عن انتهاء امتحانات الدور الثاني دون وجود أي شكاوي، حيث بدأت بعدها جميع اللجان فورًا في عمليات التصحيح، لكي يتمكنوا من إتاحة النتائج في خلال الأسبوع المقبل كحد أقصى.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم

يستطيع جميع الطلاب وأولياء أمورهم معرفة نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني بشكل إلكتروني، وذلك فور انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات المستمرة إلى الآن، وذلك وفقًا لما بينه المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونوضح لكم في السطور التالية طريقة الحصول على النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية عليك بالتوجه إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة بوابة التعليم الفني .

ثم قم بالضغط على نتائج الامتحانات.

ثم قم بتحديد نتائج الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2024.

ثم قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس بشكل دقيق.

ثم قم بتحديد اسم المحافظة التابع لها الطالب.

وأخيرًا قم بالضغط على زر عرض النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2024

الجدير بالذكر أن نتائج الاختبارات تشغل بال الطلاب الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدور الأول وتكون هذه فرصتهم الأخيرة لتعويض المواد التي رسبوا فيها، بحيث يمكنهم الذهاب إلى المرحلة التعليمية التالية بنجاح إذا تمكنوا من تخطي هذه المرحلة، ويجدر الإشارة إلى أنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كانت قد أعلنت عن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الدور الثاني بجميع المحافظات، حيث بلغ عددهم نحو 197,817 طالب وطالبة، ويتم الآن الانتهاء من تصحيح الاوراق وسوف يتم الإعلان عن النتيجه في خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس ويكون متاح الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني