لينك بوابة التعليم الفني نتائج امتحانات الدور الثاني 2024 الدبلومات الفنية جميع التخصصات

بوابة التعليم الفني نتائج امتحانات الدور الثاني 2024 يتم البحث عنها مؤخرًا من قبل جميع الطلاب في مختلف الأقسام، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتهاء اعتماد النتائج في الأيام الماضية، حيث انتهت امتحانات الدور الثاني يوم 13 أغسطس الماضي دون وجود أي شكاوى، وقد اعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج الدور الأول في كافة أنظمة التقدم (نظام الثلاث سنوات، إعداد مهني، نظام الخمس سنوات، تعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية)، حيث بلغت نسبة النجاح 70.9%.

بوابة التعليم الفني نتائج امتحانات الدور الثاني 2024

أوضح المتحدث الرسمي بإسم الوزارة أنه سوف يتم إتاحة الاستعلام من خلال بوابة التعليم الفني نتائج امتحانات الدور الثاني 2024 بشكل إلكتروني، وذلك فور انتهاء جميع عمليات التصحيح وتجميع الدرجات التي لاتزال مستمرة حتى الآن، وقد بدأت جميع اللجان في أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية في أنحاء المحافظات المصرية، وسوف يتم توفير النتائج للطلاب في خلال الأسبوع المقبل كحد أقصى، ونوضح لكم الآن بالتفصيل خطوات الحصول على النتائج وذلك باتباع الآتي:

اذهب إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة بوابة التعليم الفني .

ثم قم بتحديد نتائج الامتحانات وانقر عليها.

ثم قم بالنقر على نتائج الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2024.

ثم اكتب الاسم ورقم الجلوس بشكل صحيح.

قم بتحديد المحافظة التابع لها.

بعد ذلك قم بالضغط على زر عرض النتيجة.

نتائج امتحانات الدور الثاني 2024

يجدر الإشارة إلى أنه بعد إعلان النتائج إلكترونيًا سوف يتم تسليمها لجميع المديريات التعليمية والتي تقوم بتوزيعها على الإدارات ثم المدارس، حيث يستطيع جميع الطلبة والطالبات الحصول عليها دون دفع أي رسوم مالية، وقد بينت الوزارة أن أعداد الطلاب الذين تقدموا لإمتحانات الدور الثاني أكثر من 197 ألف طالب وطالبة، وقد وصل عدد الطلاب الراسبين في الدبلومات الفنية للعام الحالي إلى 34790 ألف طالب وطالبة، منهم 31134 ألف طالب وطالبة باقيين للإعادة و 3656 طالب وطالبة غياب كلي وحرمان.