بالتزامن مع اقتراب موعد بدء التسجيل في الجامعات الأردنية العديد من المواطنين في الأردن يبحثون عن معرفة كيفية التسجيل في المكرمة الملكية للجامعات الأردنية وهي مبادرة أطلقها الملك عبدالله لتعزيز المستوى التعليمي في المناطق النائية التي بها تدني في الوعي التعليمي.

كيفية التسجيل في المكرمة الملكية للجامعات الأردنية

يمكن التسجيل في المكرمة الملكية للجامعات الأردنية بكل سهولة بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ب المكرمة الملكية .

قم بتسجيل الدخول.

بعد ذلك اضغط على التسجيل في المكرمة.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

قم بكتابة كود التحقق المرئى.

قم بإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

أخيراً اضغط على إرسال الطلب.

بذلك يكون قد تم التسجيل بنجاح.

تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والرد عليه.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

هناك مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في المكرمة الملكية للجامعات الأردنية وجاءت الشروط على النحو التالي:

عدم حصول المتقدم على أى دعم آخر مقدم من الحكومة الأردنية.

من الضروري تقديم تقرير مفصل عن استخدام الدعم في الأمور الأساسية بعد مرور ثلاث شهور من وقت استلام الدعم.

أن يكون المتقدم مسجل في الحماية الوطنية الاجتماعية.

أن يتم صرف الدعم في الاحتياجات الأساسية.

مكرمة أبناء المعلمين في الأردن

مكرمة أبناء المعلمين والمعلمات في الأردن تعد من المبادرات الملكية السامية التي تهدف لتوفير الدعم الضروري لأبناء المعلمين،حيث أن تلك المبادرة تتيح لهم فرص تعليمية مميزة في الجامعات الأردنية ومن أبرز مزايا المكرمة ما يلى: