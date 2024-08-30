وزارة الموارد توضح موعد إيداع الدفعة رقم 82 من برنامج حساب المواطن والاطلاع على الاستحقاق

يترقب العديد من المستفيدين من برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية إيداع الدفعة رقم 82 الخاصة بشهر سبتمبر 2024، يعتبر برنامج حساب المواطن من البرامج الحكومية الهامة التي تهدف إلى تحسين الدخل للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة، يتم صرف الدفعات للمستفيدين بشكل شهري ومنتظم، ما يسهم في دعم العائلات وتحسين مستوى المعيشة، تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على تحديث البيانات والتأكد من انطباق الشروط على المستفيدين بصفة دورية.

موعد إيداع الدفعة رقم 82

أعلن برنامج حساب المواطن عن صرف الدفعة رقم 82 والتي تخص شهر سبتمبر 2024، ستتم الإيداعات في حسابات المستفيدين يوم الثلاثاء القادم، الموافق 10 سبتمبر 2024، يدعو البرنامج جميع المستفيدين للتأكد من وجودهم في قائمة الأهلية للحصول على الدعم، يتطلع القائمون على البرنامج إلى تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة وتلبية احتياجاتهم الأساسية، هذا وقد تم التأكيد على أن الدفعة ستُودع في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، مما يسهل عليهم الحصول على الدعم في الوقت المحدد.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

تتواصل جهود الحكومة السعودية لتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات حساب المواطن، ومن بين تلك الخطوات السريعة، يمكن للمستخدمين الذهاب إلى بوابة حساب المواطن ومتابعة تفاصيل الدفعات بشكل سهل وفعال، باتباع التالي:

يجب على المستخدم فتح الموقع الرسمي لحساب المواطن. تسجيل الدخول إدخال اسم المستخدم، ثم إدخال رقم السر يتم تحديد الدفعة التي يرغب المستخدم في الاطلاع عليها. عرض نتائج الأهلية بعد تحديد الدفعة.

يتم نقل المستخدم إلى صفحة أخرى حيث تظهر له نتائج الأهلية، تساعد هذه الخطوات المواطنين على متابعة مستحقاتهم بشكل مستمر، وتعكس التزام الحكومة بجعل الإجراءات ميسرة وشفافة للجميع.