كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 الجزائر المرحلة الأولى.. وايش المطلوب للتسجيل

الحكومة الجزائرية تعمل دائما على توفير العديد من برامج الدعم المختلفة ويعد برنامج سكنات عدل 3 من أهم وأبرز برامج الدعم الحكومية والهدف منها هو تقديم وحدات سكنية ملائمة بأسعار مخفضة للمواطنين أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط الغير قادرين على الحصول على مسكن ملائم، والآن الشغل الشاغل لكافة المواطنين في الجزائر هو معرفة أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام.

أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 الجزائر المرحلة الأولى

أتاحت الحكومة الجزائرية الاستعلام عن أسماء المقبولين في المرحلة الأولى من برنامج سكنات عدل 3، بشكل إلكتروني بهدف التسهيل والتيسير على المواطنين وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوكالة عدل الجزائرية.

قم بتسجيل الدخول باستخدام البيانات المطلوبة.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمات الاستعلام عن أسماء المشمولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى.

اضغط فوق أيقونة الاستعلام.

انتظر حتى تظهر أمامك النتيجة.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

أعلنت الحكومة الجزائرية عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في سكنات عدل 3 وذلك من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه وجاءت الشروط على النحو التالي: