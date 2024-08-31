استعدوا لصرف الدفعة الجديدة.. خدمة المستفيدين تعلن عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 82 وخطوات الاستعلام عن الأهلية

في إطار حرص الحكومة السعودية على دعم المواطنين، يترقب الجميع موعد صرف حساب المواطن الدفعة 82 لشهر سبتمبر، يمثل هذا البرنامج مظلة أمان للعديد من الأسر، حيث يوفر لهم الدعم المالي اللازم لتغطية احتياجاتهم الأساسية، يحرص المستفيدون على معرفة التاريخ الدقيق للإيداع للاستفادة من هذا الدعم في الوقت المناسب.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 82

تدعو وزارة الموارد البشرية جميع المستفيدين من برنامج حساب المواطن إلى متابعة القنوات الرسمية للبرنامج للحصول على أحدث التحديثات بشأن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 82، وقد أكدت الوزارة أن موعد إيداع دفعة شهر سبتمبر هو يوم العاشر من الشهر، مع إمكانية تعديل هذا الموعد في حالة وجود عطلات رسمية.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يمكنك الآن الاستعلام عن حساب المواطن لعام 2024 باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن.

سجل الدخول وأدخل البيانات المطلوبة، مثل الاسم وكلمة المرور.

أدخل رمز التحقق.

اضغط على أيقونة “دراسة الأهلية”.

ستظهر لك تفاصيل نتيجة الأهلية.

أسباب إيقاف صرف حساب المواطن

قد يتم إيقاف صرف حساب المواطن في الحالات التالية:

إذا زاد دخلك عن الحد المسموح به في البرنامج.

إذا قمت بشراء عقارات أو ممتلكات ولم تقم بالإبلاغ عنها.

في حالة سكنك في أحد مراكز الإيواء.

إذا كنت مسجونًا.

شروط حساب المواطن