“طريقة فعالة 100%” استرجاع أرقام محذوفة من جوالك برابط مباشر في الفيسبوك

يعتبر فيس بوك من أبرز التطبيقات التي توجد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمنح التطبيق الكثير من الخدمات المميزة للمستعملين، فلا يوجد أحد لا يستعمله، إضافة إلى أن ظهرت تقنيات فريدة التي يتيحها وهي ميزة استرجاع أرقام قديمة أو الذي تم حذفها، لذلك يتساءل الكثير من المواطنين عن هل يوجد رابط يساعد على استرجاع أرقام محذوفة من جوالك؟ وذلك الذي سوف نطلعكم عليه اليوم خلال السطور التالية.

هل يوجد رابط يساعد على استرجاع أرقام محذوفة من جوالك؟

أعلنت مؤسسة ميتا مالكة الأبلكيشن فيس بوك عن أن تطبيق يتيح فرصة أمام المستعملين من أجل استرجاع أرقام محذوفة أو أرقام قديمة من خلال رابط مباشر، يجب عليك أن تنتقل إلى ذلك الرابط ، ثم ستظهر لك كافة جهات الاتصال التي قمت بتحميلها بشكل سابق للفيس بوك، ثم يظهر لك جميع جهات الاتصال ومقابلها الرقم الذي يتعلق بها، تستطيع تحميلها باسم ومعلومات مسجلة بشكل كامل، سوف تكون جميعها توجد على جوالك الحالي في جهات الاتصال التي لديك.

كيفية إلغاء تحميل جهات الاتصال على فيسبوك

أيضا أتاح تطبيق فيس بوك ميزة إلغاء خدمة تحميل جهات اتصال على حساب شخصي، وتستطيع على كافة أنواع الجولات من خلال اتباع الخطوات التالية: