ثبتها الآن .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي الجديد على نايل سات 2025

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي واحدة من القنوات التي احتلت مكانة كبيرة في عرض برامج عالم الحيوان والعالم البري والطبيعة الجذابة بين مختلف أنحاء العالم كما أنها تقوم بتقديم المحتوى الخاص بها دون توقف ويرغب الكثير تنزيل القناة بكل سهولة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي

تقدم القناة برامج مميزة تتناول مواضيع الطبيعة وعلم الحيوان ويمكن ضبطها على النايل سات من خلال هذا التردد

تردد القناة: 11526.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

يمكن ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة من خلال إدخال التردد التالي

تردد القناة: 11411.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5 /6.

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

لضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي على جهاز الاستقبال سواء نايل أو عرب سات، يجب اتباع الخطوات التالية: