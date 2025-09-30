موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 191 الآن على القنوات الناقلة 2025 “هنــــــــا”

يبحث الكثير من عشاق مسلسل المؤسس عثمان عن مواعيد عرض الحلقة 191 منه من أجل متابعة الأحداث المثيرة عقب الحلقة 190 كما يمكن متابعة المسلسل مترجم إلى اللغة العربية عبر قناة اي تي في التركية أو قناة الفجر الجزائرية الناقلة له في المواعيد المحددة له.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 191

تم الكشف عن مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان الحلقة 191 بعد عرض الإعلان الترويجي له على بعض القنوات الناقلة له هذه المواعيد هي

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 191 مساء يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا مترجمة إلى اللغة العربية على قناة اي تي في التركية.

كما يتم عرض المسلسل في يوم الخميس للحلقة 191 عبر قناة الفجر الجزائرية مدبلجة إلى اللغة العربية.

تردد قناة atv التركية

يوجد تردد خاص بقناة أي تي في التركية على القمر الصناعي نايل سات من أجل تحميلها وضبطها لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 191 وهذا التردد هو

تردد قناة أي تي في هو 10796

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ⅚

جودة القناة HD

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة أي تي في التركية على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة أي تي في التركية لعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 191 على القمر الصناعي عرب سات وهذا التردد يكون كالآتي