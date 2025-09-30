شركة روكستار تكشف رسميًا عن موعد نزول اصدار GTA الجديد لجميع الهواتف 2025

كشفت شركة روكستار عن موعد نزول اصدار لعبة جاتا الجديد كما أنها تعتبر من أفضل الألعاب وأشهرها حول العالم لما تتميز به من المتعة الإثارة عن اللعب عليها كما تضفي أجواء من الواقعية لدى اللاعب عن اللعب بها.

موعد نزول اصدار GTA الجديد

هناك بعض التفاصيل التي تخص إصدار لعبة جاتا الجديد لها بعد قرار تأجيل إصدارها عدة مرات وهذه التفاصيل هي

أعلنت شركة روك ستار عن تأجيل إطلاق الجزء السادس من سلسلة grand theft Auto إلى يوم 26 من شهر مايو.

كان من المتوقع صدورها في خلال خريف هذا العام مما أثار تساؤلات الكثير من عشاق اللعبة.

ما سبب تأخير إصدار لعبة جاتا

كشفت الشركة عن سبب تأخير إطلاق لعبة جاتا موضحة أن هذا التأجيل يأتي بسبب التحسينات التي تضفيها إلى تلك اللعبة.

كما أوضحت أن اللعبة يتم التطوير فيها منذ عام 2022 ولا شك أنها من أشهر الألعاب حول العالم.

مميزات لعبة جاتا 6 جراند ثفت اوتو

توجد العديد من المميزات التي تتمتع بها لعبة GTA 6 Grand Theft Auto وهذه المميزات تتمثل في الآتي: