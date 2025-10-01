شقتك جاهزة على المفتاح .. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2025

يبحث الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية عن طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي في جمهورية مصر العربية من أجل حجز شقق سكنية مناسبة لتحسين ظروف المعيشة لهم لذلك سوف نوضح لكم كيفية الاطلاع على شقق الإسكان الاجتماعي في مصر ولكن من أجل الموافقة على طلب الحجز لا بد من توفير كافة الضمانات والشروط اللازمة في الدولة.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

تسعى الحكومة المصرية على توفير شقق الإسكان الاجتماعي لمن يتطابق عليهم الشروط والأحكام المطلوبة كما وفرت خدمة الاستعلام عن طلب شقق الإسكان الاجتماعي في مصر لذلك يمكنك اتباع إحدى الطرق التالية كما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني التابع إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

ثم بعد ذلك اختر الاستعلام عن طلبات التخصيص.

بعد ذلك حدد المشروع الذي تقدمت له.

عليك كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.

ثم تعبئة البيانات المطلوبة والضغط على استعلام لعرض حالة طلبك.

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي