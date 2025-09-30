رسميًا .. الزي المدرسي وزارة التعليم السعودي توحد اللون والشكل لجميع الصفوف 1446

في الفترة الحالية هناك العديد من أولياء الأمور والطلاب والطالبات يرغبوا التعرف على الزي المدرسي وزارة التعليم السعودية حيث تسعى دائماً الوزارة على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب مثل تقدم منصة مدرستي كذلك منصة نور التعليمية لذلك سوف نوضح لكم آخر أخبار الزي المدرسي وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

الزي المدرسي وزارة التعليم

لقد صرحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية اعتماد زي موحد للطلبة في مختلف المراحل التعليمية سواء في الزي المدرسي اليومي أو الزي الرياضي على أن يلتزم بيه جميع المدارس الحكومية والأهلية ما عدا المدارس الأجنبية من هذا القرار.

الزي المدرسي للبنين في السعودية

سوف نوضح لكم الزي المدرسي للبنين في المملكة العربية السعودية حيث في البداية رياض الأطفال يتكون الزي من قميص أبيض بأكمام طويلة أو قصيرة مع بنطال طويل باللون البيج لسهولة الحركة والراحة.

كذلك المرحلتين الابتدائية والمتوسطة يرتدي الطلاب زي أبيض اللون ويضاف إليه شماغ فقط لا غير بينما يكون ارتداء العقال اختياري.

أما المرحلة الثانوية حددت وزارة التعليم السعودية للطلاب السعوديين يكون الزي يتكون من ثوب مع شماغ أو غترة والعقال يكون اختياري.

كذلك لغير السعوديين يلتزموا بعد قرار وزارة التعليم السعودية بارتداء الثوب فقط لا غير مع إمكانية ارتداء العقال على حسب الرغبة.

ما هو الزي المدرسي للبنات 2025