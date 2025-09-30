أحدث تردد .. تردد قناة SSC sports extra 1 الجديد على جميع الأقمار الصناعية “من هنــــا”

قناة SSC sports تعتبر واحدة من أشهر وأبرز القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتويات المجال الرياضي في جميع أنحاء العالم العربي، واستطاعت القناة تحقيق شعبية كبيرة بين القنوات الرياضية بفضل محتواها الاحترافي والمختلف، لذلك يبحث محبي مباريات كرة القدم عن تردد قناة SSC sports على مختلف الأقمار الصناعية لمشاهدة المباريات الرياضية المحلية والعالمية.

تردد قناة SSC sports extra 1

أصدرت قناة SSC sports extra التردد الجديد للقناة على مختلف الأقمار الصناعية:

قناة SSC sports على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة SSC sports على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11747.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة SSC sports extra 1 على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة SSC sports على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: