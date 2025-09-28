TOYOUR BABY KIDES TV .. تردد قناة طيور بيبي الجديد على نايل وعرب سات 2025

ازدادت عمليات البحث بشكل ملحوظ عن تردد قناة طيور بيبي الجديد 2025 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، والذي تعتبر من أفضل وأبرز القنوات الفضائية المتخصصة في نقل محتويات الأطفال على مستوى الوطن العربي، وذلك لأنها تقدم محتويات هادفة وقيم إيجابية تساهم في تنمية وتطوير مهارات الطفل في كافة المراحل العمرية.

تردد قناة طيور بيبي الجديد

أصدرت قناة طيور بيبي التردد الجديد للقناة على مختلف الأقمار الصناعية:

قناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11315.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة طيور بيبي على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11632.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة طيور بيبي على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة طيور بيبي على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: