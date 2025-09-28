خطوات تثبيت تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 .. تثبيت سريع الآن للقناة “هنـــــــــــــــا”

تصدرت عمليات البحث من الأمهات والآباء عن تردد قناة طيور الجنة على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وذلك لأنها من أكثر القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتويات الأطفال حول العالم، بالإضافة إلى أنها تقدم محتويات تجذب انتباه الأطفال بدون توقف وتقدم محتوياتها بجودة عالية وإشارة قوية، وتقدم مجموعة من الأفلام الكرتونية المختلفة والمسلسلات الترفيهية المميزة التي يعشقها الكثير من الأطفال.

تردد قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11274.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11310.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بمجموعة من المميزات المختلفة التي لا حصر لها والتي تتمثل في الآتي: