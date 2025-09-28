خطوات تثبيتها متاحة الآن “تردد قناة ssc الرياضية”.. على جميع الأقمار الصناعية 2025

ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة ssc الرياضية على جميع الأقمار الصناعية نظرًا لما تقدمه من محتويات رياضية غنية ومختلفة تشكل جميع البطولات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى أنها تعتبر من أقوى المنصات الأساسية لمتابعة جميع الأحداث الكروية الكبرى ومنها: دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى البطولات الآسيوية والدولية.

تردد قناة ssc الرياضية

تردد قناة ssc الرياضية الجديدة على كلا من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة ssc على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12380.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

كيفية استقبال قناة ssc الرياضية على جهاز الرسيفر

يمكنك استقبال وحفظ قناة ssc الرياضية على جهاز الرسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية: