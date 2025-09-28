خطوات تثبيتها متاحة الآن “تردد قناة ssc الرياضية”.. على جميع الأقمار الصناعية 2025

ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة ssc الرياضية على جميع الأقمار الصناعية نظرًا لما تقدمه من محتويات رياضية غنية ومختلفة تشكل جميع البطولات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى أنها تعتبر من أقوى المنصات الأساسية لمتابعة جميع الأحداث الكروية الكبرى ومنها: دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى البطولات الآسيوية والدولية.
تردد قناة ssc الرياضية
تردد قناة ssc الرياضية الجديدة على كلا من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:
قناة ssc على القمر الصناعي نايل سات
- تردد القناة: 12523.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل ترميز القناة: 27500.
قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات
- تردد القناة: 12380.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل ترميز القناة: 27500.
كيفية استقبال قناة ssc الرياضية على جهاز الرسيفر
يمكنك استقبال وحفظ قناة ssc الرياضية على جهاز الرسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية التوجه إلى قائمة الإعدادات من جهاز التحكم.
- النقر على خانة “التركيب اليدوي أو التثبيت اليدوي” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على زر “إضافة قناة جديدة”.
- تحديد القمر الصناعي الذي ترغب في ضبطه على الجهاز سواء كان “نايل سات أو عرب سات”.
- كتابة بيانات القناة: استقطاب القناة ومعامل تصحيح الخطأ وتردد القناة ومعدل الترميز.
- اضغط على خانة “البحث عن القناة”.
- وفي النهاية اضغط على خانة “تنزيل” ويتم استقبال القناة ضمن القنوات الموجودة على الجهاز.