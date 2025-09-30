أعلى جودة .. تردد قناة بين سبورت الرياضية الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2025

تصدرت عمليات البحث من محبي مباريات كرة القدم عن تردد قناة بين سبورت الرياضية على مختلف الأقمار الصناعية، وذلك لأنها تعتبر من أبرز وأشهر القنوات الفضائية المتخصصة في بث جميع مباريات كرة القدم المحلية والعالمية بأعلى جودة من حيث الصوت والصورة وتعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع.

تردد قناة بين سبورت الرياضية

تردد قناة بين سبورت الرياضية الجديد على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

قناة بين سبورت على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11054.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة بين سبورت على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11585.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة بين سبورت الرياضية على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة بين سبورت الرياضية على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: