الحكومة العراقية تكشف متى ينزل راتب التقاعد؟ .. والكشف عن الزيادة الجديدة

ازدادت عمليات البحث من المواطنين المتقاعدين في العراق عن موعد نزول رواتب شهر يونيو مع توفير آلية إلكترونية ميسرة للاستعلام عن المستحقات المالية، حيث حددت وزارة المالية العراقية الموعد الرسمي لصرف رواتب المتقاعدين وهي اليوم الأول من كل شهر ميلادي، حيث أنه يتم إتاحة جميع الرواتب عبر منافذ صرف الرواتب المحددة من قِبل الحكومة العراقية.

متى ينزل راتب التقاعد؟

أعلنت وزارة المالية العراقية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر يونيو ومن المقرر أن يكون بدايًة من يوم 1 مايو 2025، وإذا صادف موعد الصرف عطلة رسمية في العراق يتم تأجيل أو تبكير الموعد لليوم التالي على الفور، ويمكن للمتقاعدين إمكانية الاستعلام عن رواتبهم عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2025

يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم شهر يونيو من خلال اتباع الخطوات التالية: