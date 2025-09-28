أحدث تردد هنــــــــــا .. تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2025

استطاعت قناة كراميش الخاصة بالأطفال في الحفاظ على مكانتها بين جميع أعمار الأطفال وذلك بسبب المحتوى الهادف التي تقوم بتقديمه، وتعتبر القناة من أقدم قنوات أناشيد الأطفال وتعمل القناة على مدار الأربعة وعشرون ساعة دون توقف وتتميز ببثها ذات الجودة العالية دون التشويش أو الانقطاع.

تردد قناة كراميش

يمكن ضبط قناة كراميش على الرسيفر من أجل متابعة المحتوى الذي يخص جميع أعمار الأطفال عن طريق إدخال التردد التالي:

تردد القناة 11430.

معامل الاستقطاب عمودي v.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

القمر الصناعي هو نايل سات.

جودة القناة hd.

تردد قناة كراميش على عرب سات

يمكن ضبط قناة كراميش على عرب سات لمتابعة أقوى البرامج التعليمية الهادفة والكرتون المميز عن طريق إدخال التردد التالي

تردد القناة 11390.

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

جودة القناة hd.

طريقة ضبط قناة كراميش على الرسيفر

يمكن الاستمتاع بمشاهدة قناة كراميش من خلال ضبط القناة على جهاز الرسيفر بالطريقة التالية: