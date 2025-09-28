شجع فريقك في الدوري المصري الآن “تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات”.. بجودة HD

تحظى قناة أون تايم سبورت بمتابعين كثيرين من جميع أنحاء العالم العربي نظرا لما تقوم بتقديمه من تغطية رئاسية شاملة جميع الأحداث الرياضية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، لذلك يرغب الكثير من عشاق الكرة بمختلف أنواعها معرفة التردد الخاص بها لضبطها على الرسيفر بجودة عالية في البث والتغطية والاستمتاع بمشاهدتها.

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

يمكن ضبط قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة المباريات الحصرية لعشاق الكرة سواء السلة أو القدم أو التنس وذلك من خلال التردد التالي:

تردد القناة هو 12303.

معامل الاستقطاب عمودي v.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

جودة القناة sd.

تردد قناة أون تايم سبورت على عرب سات

يمكن ضبط قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات بجودة عالية عن طريق إدخال التردد التالي:

تردد القناة هو 12149.

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

جودة القناة hd.

خطوات تثبيت تردد اون تايم سبورت

لضبط قناة أون تايم سبورت الرياضية على الرسيفر ومتاعا المحتوى الحصري والمتنوع في نقل المباريات المباشرة والتحليلات الرياضية، فيلزم اتباع الخطوات الآتية