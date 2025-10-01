اشترك حالا عشان تكسب.. سجل مسابقة الحلم 2025.. فرصه عمرك جت خلاص.. لا تتردد!

تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أبرز البرامج التلفزيونية التي تجذب ملايين المشاركين من مختلف الدول العربية، ويتيح هذا البرنامج للمشتركين فرصة الفوز بجوائز نقدية كبيرة تتضمن الجائزة الكبرى التي تصل إلى مليون دولار، إذا كنت ترغب في الانضمام إلى هذه المسابقة المثيرة فأنت في المكان الصحيح، في هذا المقال سنتناول التفاصيل المتعلقة بكيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2025.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

تتيح مسابقة الحلم عدة طرق للتسجيل مما يوفر إمكانية أكبر للمشاركة، وفيما يلي أبرز طرق الاشتراك:

الاشتراك عبر إرسال رسالة

يمكنك الاشتراك في المسابقة عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” إلى الأرقام المخصصة لكل دولة، إليك قائمة بالأرقام ووسائل الاشتراك لكل دولة:

السعودية:

STC: 7 ريال سعودي للرسالة.

Mobily و Zain: 2.875 ريال سعودي في اليوم.

مصر:

Vodafone: 7 جنيه مصري للرسالة.

المغرب:

Maroc Tel: 9 درهم مغربي للرسالة.

الإمارات:

Etisalat:

3.15 درهم إماراتي في اليوم.

6.3 درهم للرسالة.

Du:

6.9 درهم إماراتي للرسالة.

3.15 درهم إماراتي في اليوم.

5.25 درهم للرسالة.

الاشتراك في مسابقة الحلم عبر الموقع الإلكتروني

إذا كنت تفضل الاشتراك عبر الإنترنت، يمكنك ذلك بسهولة من خلال الموقع الرسمي لمسابقة الحلم باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة.

انقر على الحلم الذي ترغب في دخول السحب عليه.

إدخال رقم الجوال الخاص بك.

اختيار نوع شركة الاتصالات الخاصة بك في خانة “رقم المشغل”.

انقر على أيقونة “اشتراك”.

أهمية برنامج الحلم

تتيح مسابقة الحلم الفرصة لملايين الأشخاص للمشاركة والفوز بالجوائز التي تحتاجها الكثير من الأسر، فبغض النظر عن مكانتك الاجتماعية أو وضعك المالي يمكن أن تكون هذه المسابقة هي الفرصة التي تبحث عنها لتحقيق أحلامك.

إذا كنت ترغب في تجربة حظك والفوز بجوائز كبيرة، لا تتردد في الانضمام إلى مسابقة الحلم 2025، بإمكانك الاشتراك بأكثر من طريقة سواء عبر الرسائل النصية أو من خلال الموقع الإلكتروني، احرص على استغلال الفرصة وشارك في هذه التجربة الممتعة.