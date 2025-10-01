لولو الشقية .. نزل أخر تحديث لـ تردد قناة وناسة 2025 على نايل سات “هنـــــــــــــا”

تعتبر قناة وناسة هي الخيار الأمثل لمحبي الموسيقي والكرتون والأغاني المميزة والبرامج الكرتونية التي تهتم بعرض الصور والفيديوهات بالرسوم ثلاثية الأبعاد كما أنها تهتم بعرض المحتوى الذي بناسب مختلف الأعمار الذي يتم تحديثه من حين إلى آخر بهدف تطوير جودة القناة، وقد تسعى جاهدة إلى توفير بيئة مرنة لهم.
تردد قناة وناسة 2025
تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات يمكن من خلاله ضبطها على الرسيفر وهذا التردد هو
- تردد القناة هو 11470
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- معامل الاستقطاب عمودي
- معدل الترميز 27500
- القمر الصناعي هو النايل سات
- جودة القناة sd
تردد قناة وناسة على عرب سات
يمكن ضبط تردد قناة وناسة 2025 على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي
- تردد القناة هو 11270.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ ¾.
- معامل الاستقطاب أفقي.
- جودة القناة HD.
اغاني قناة وناسة 2025 للأطفال
توجد العديد من الأغاني الممتعة التي تهتم بها قناة وناسة بعرضها لجميع أعمار الأطفال ومن أشهر هذه الأغاني ما يلي
- اغنية شيكو في السجن.
- اغنية نامي يا لولو نامي.
- اغنية لولو نامت.
- اغنية حبيب البابا.
- أغنية جراثيم.
- اغنية يلا نلعب.
- اغنية لولو في ورطة.
- اغنية لوليات صغار.
- اغنية انا بحبك يا بابا.
- أغنية وين سنك يا لولو.
- اغنية لولو وماما.
- أغنية لوليتا صغار.
- اغنية اختي الغيورة.
- اغنية لولو ضاعت.
- اغنية واه واه وناسة.
- اغنية لولو في الغابة.
- أغنية ميجو بيشاجر لولو.