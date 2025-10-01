لولو الشقية .. نزل أخر تحديث لـ تردد قناة وناسة 2025 على نايل سات “هنـــــــــــــا”

تعتبر قناة وناسة هي الخيار الأمثل لمحبي الموسيقي والكرتون والأغاني المميزة والبرامج الكرتونية التي تهتم بعرض الصور والفيديوهات بالرسوم ثلاثية الأبعاد كما أنها تهتم بعرض المحتوى الذي بناسب مختلف الأعمار الذي يتم تحديثه من حين إلى آخر بهدف تطوير جودة القناة، وقد تسعى جاهدة إلى توفير بيئة مرنة لهم.

تردد قناة وناسة 2025

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات يمكن من خلاله ضبطها على الرسيفر وهذا التردد هو

تردد القناة هو 11470

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي هو النايل سات

جودة القناة sd

تردد قناة وناسة على عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة وناسة 2025 على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي

تردد القناة هو 11270.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معامل الاستقطاب أفقي.

جودة القناة HD.

اغاني قناة وناسة 2025 للأطفال

توجد العديد من الأغاني الممتعة التي تهتم بها قناة وناسة بعرضها لجميع أعمار الأطفال ومن أشهر هذه الأغاني ما يلي