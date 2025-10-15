WANASAH KIDES TV نزلها وثبتها بجودة عالية “تردد قناة وناسة” .. متاحة بالخطوات والتنزيل 2025

احصل الآن على تردد قناة وناسة الجديد، وشاهد العديد من الأغاني المتميزة في عالم الأطفال، بالإضافة إلى أن القناة من القنوات المتميزة على الإطلاق في عرض العديد من المعلومات المتميزة التي يمكن أن يتم استقبالها بكل سهولة من خلال تلحين الأغاني بشكل مستمر على القناة بالطرق البسيطة التي تساعد في جذب جميع الأطفال والكبار من خلال مشاهدة القناة على مدار اليوم.

تردد قناة وناسة

استمتع الآن بالحصول على تردد قناة وناسة المخصصة في عالم الأطفال، والتي تعتبر واحدة من القنوات المتميزة في تقديم العديد من المميزات التي تفيد كافة الأطفال في مختلف الأعمار، كما أيضا أنها واحدة من القنوات التي تساعد في سرعة استجابة كافة المعلومات المختلفة لجميع الأطفال، وقد يشمل التردد الخاص بها في الأتي وهي:

تردد القناة:

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

تثبيت قناة وناسة

يمكن الآن بكل سهولة إتباع مجموعة بسيطة من الخطوات وشاهد سهولة تثبيت القناة على التلفاز، بدون الحاجة إلى المختصين أو الدعم الفني على الإطلاق، وقد تشمل هذه الخطوات في الأتي وهي: