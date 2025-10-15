بنك مصر شهادات الإدخار الجديدة بعائد شهري عالي جدًا “أعرف التفاصيل كاملة واشتري دلوقتي”

بنك مصر يعتبر واحد من أشهر البنوك على مستوى الجمهورية، حيث يعمل البنك على توفير الكثير من الشهادات التي تتناسب مع جميع العملاء من أجل تلبية احتياجاتهم وتحقيق الأرباح المناسبة لهم، وذلك بعدما أعلن البنك المركزي المصري عز خفض أسعار الفائدة أعلن بنك مصر هذه الشهادات لكي تتوافق مع القرار الجديد وأوضح كافة التفاصيل المتعلقة بالشهادات.

شهادات بنك مصر

أعلن بنك مصر عن تفاصيل الشهادات الجديدة بعد قرار بنك مصر بشأن أسعار الفائدة والتي تتمثل في الآتي:

تأتي شهادة «ابن مصر» في مقدمة الشهادات الأعلى عائدًا حاليًا في بنك مصر، رغم أن العائد يتناقص تدريجيًا على مدار مدة الشهادة:

المدة: 3 سنوات.

العائد الشهري في السنة الأولى: 20.5%.

السنة الثانية: 17%.

السنة الثالثة: 13.5%.

شهادة القمة الثلاثية (3 سنوات – عائد شهري ثابت)

شهدت شهادة «القمة» الثلاثية ذات الأجل ثلاث سنوات من بنك مصر تعديلًا في سعر العائد خلال الفترة الأخيرة، حيث تم خفض العائد السنوي من 18.5% إلى 17% ثابتًا طوال مدة الشهادة، مع استمرار صرف العائد بشكل شهري دون تغيير في دورية الصرف.

شهادات 5 سنوات بالدولار

مدة الشهادة نوع العائد نسبة العائد 5 سنوات شهري 4.85 % 5 سنوات ربع سنوي 4.87 % 5 سنوات نصف سنوي 4.90 % 5 سنوات سنوي 4.95 %

شهادات 3 سنوات بالدولار

العائد الشهري: 4.75%.



الربع سنوي: 4.77%



النصف سنوي: 4.80%.

