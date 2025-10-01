اسمك ممكن يكون ظاهر.. طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 عبر مظلتي قائمة الفرحة

تستعد المحافظات العراقية للإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لشهر مايو 2025، وذلك من خلال منصة مظلتي أو من خلال الحسابات الرسمية للمحافظات، يعتبر هذا البرنامج أحد أبرز المبادرات الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجا، حيث يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر الفقيرة في مختلف أنحاء العراق.

توضيح عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توفير رابط إلكتروني للاستعلام عن قوائم المستفيدين من الدعم الاجتماعي، في إطار جهودها لمساعدة المواطنين على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وقد أكدت الوزارة أن عدد المستفيدين من هذه الدفعة بلغ 300 ألف مواطن موزعين على محافظات مختلفة مثل بغداد ونينوى والموصل وذي قار وصلاح الدين.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فور صدورها يمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي.

إدخال الرمز المرئي الظاهر في الصفحة الرئيسية.

اضغط على خيار “الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية”.

إدخال رقم الهوية في الخانة المخصصة.

كتابة الاسم الرباعي بالكامل.

انقر على زر “استعلام” لعرض النتائج.

شروط الاستحقاق للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2025

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المواطنون للحصول على الدعم، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيما بشكل دائم داخل البلاد.

ينبغي أن يتراوح عمر الرجال بين 18 و60 عاما بينما يتراوح عمر النساء بين 15 و55 عاما.

ألا يكون للمتقدم دخل ثابت أو وظيفة في القطاع الحكومي.

يجب أن يتكون عدد أفراد الأسرة من أربعة أفراد على الأقل.

للاطلاع على الأسماء والمزيد من التفاصيل يمكن متابعة المنصات الرسمية للوزارة والمحافظات المختلفة، إن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين ظروف الحياة للأسر المحتاجة في العراق، وتعتبر فرصة للحكومة لإظهار التزامها تجاه المواطنين في تحسين مستواهم المعيشي.