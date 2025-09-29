نزلها وثبتها بخطوتين فقط .. تردد قناة طيور الجنة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات 2025

تردد قناة طيور الجنة للأطفال من أكثر الترددات التي لها نسبة بحث عالية جدًا، وذلك لان القناة من القنوات الهامة جدًا في مجال الأطفال على الإطلاق، وقد يمكنكم أيضا بكل سهولة تحميلها لقناة على التلفاز، والاستمتاع بكافة الأغاني المختلفة التي يمكن من خلالها تسلية الأطفال على مدار 24 ساعة، كما أنها أيضا من القنوات المتميزة لكافة الأطفال والتي تساعد في زيادة الإدراك والوعي الخاص بهم.

تردد قناة طيور الجنة للأطفال

قد تبحث الأمهات باستمرار على احد القنوات التي تساعد في تنمية الأطفال والفكر الخاص بهم، وتحسين ناشئتهم بشكل كبير بدون توقف أو انقطاع أو ضعف في الإشارة على الإطلاق، كما أيضا يمكنكم بكل سهولة الاستمتاع بالقناة وعرضها على التلفاز لمدة لا تقل عن 24 ساعة بدون توقف نهائي، وقد يشمل التردد في الأتي وهو:

تردد القناة: 11258.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصويب الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناةHB .

تردد القناة: 11343.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD

كيفية تحميل القناة على التلفاز

قد ارتفعت عمليات البحث بشكل كبير عن كيفية تحميل قناة طيور الجنة للأطفال على التلفاز، والتي تعتبر واحدة من أهم واكبر القنوات المخصصة لعالم الأطفال، وقد يشمل التردد الخاص بالقناة في الأتي وهو: