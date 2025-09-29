الحلقة 195 المؤسس عثمان مواعيد العرض “مشاهدة مثيرة ونارية” Kuruluş Osman الموسم السابع على قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية

قد يبحث العديد من المشاهدين عن تفاصيل الحلقة 195 المؤسس عثمان، والذي يعتبر من أكثر المسلسلات التركية التي تشمل نسبة بحث عالية على الإطلاق، كما أيضا تعتبر من المسلسلات التي يتم أذاعتها على القنوات العربية والتي يمكن بكل سهولة أن يتم تحميلها على التلفاز، والاستمتاع بالعديد من الحلقات المختلفة المخصصة بالمسلسل، كما يمكنكم التعرف على مواعيد المسلسل على مدار الأسبوع.

الحلقة 195 المؤسس عثمان

يبحث العديد من المشاهدين عن تفاصيل الحلقة 192 المؤسس عثمان والذي يعتبر واحد من أهم واكبر المسلسلات المتميزة على الإطلاق، كما أنه أيضا من المسلسلات التركية ذو الشهرة الكبيرة، فقد يعرض المسلسل التفاصيل الخاصة بالمعارك التاريخية التي يخضعها المؤسس عثمان، وقد تشمل تفاصيل الحلقة الإثارة والتشوق والتي قد تشمل العديد من قصص الحب والمغامرة المختلفة التي يعيشها البطل.

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان

انطلقت حلقات الموسم السابع في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 على شاشة قناة ATV التركية، وتُعرض الحلقات أسبوعيًا كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا.

تتوفر الحلقة مدبلجة ومترجمة إلى العربية مساء الخميس من كل أسبوع عبر عدد من القنوات الفضائية البارزة.

قد يبحث العديد من المشاهدين عن مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان، والذي قد يعتبر واحد من المسلسلات المتميزة جدًا في العالم التركي، وقد يبحث المشاهدين عن المواعيد المخصصة للمسلسل بالإضافة إلى وجود العديد من القنوات المختلفة التي يتم عرضها عليه، وعلى أن تتمثل في الأتي:

يتم عرض المسلسل في كل يوم أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على قناة TV التركية.

وعلى أن يتم عرض المسلسل في يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة على قناة الفجر.

كما يتم الإعادة في كل يوم اثنين في توقيت الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 عرب سات:

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة ATV التركية نايل سات.