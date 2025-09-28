التأمينات الاجتماعية تكشف بالتفصيل عن جدول المعاشات الجديد 15٪ بالزيادة الجديدة .. وموعد تطبيقها

ارتفعت معدلات البحث خلال الأيام الاخيرة الماضية عن جدول المعاشات الجديد 15٪ حيث أعلنت الهيئة القومية للمعاشات عن زيادة المعاشات السنوية بقيمة 15% وذلك خلال شهر يوليو 2025 وتعمل الحكومة المصرية على صرف الزيادة السنوية للمعاشات في موعدها المحدد نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون خلال الفترة الاخيرة الماضية وذلك تطبيقًا لحزمة الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي خلال السنوات الاخيرة الماضية.

جدول المعاشات الجديد 15٪

بدأ العد التنازلي لموعد الزيادة السنوية للمعاشات ولهذا يبحث الكثير من المواطنين من اصحاب المعاشات عن جدول المعاشات الجديد 15٪ حيث تصل نسبة الزيادة السنوية على المعاشات والتي سيتم تطبيقها خلال شهر يوليو القادم 15% على القيمة الرسمية للمعاش وذلك وفقًا للجدول التالي.

قيمة المعاش قبل الزيادة 1000 جنيهًا وبعد الزيادة 1150 جنيهًا.

قيمة المعاش قبل الزيادة 2000 جنيهًا بعد الزيادة 2300 جنيهًا.

قيمة المعاش قبل الزيادة 3000 جنيهًا بعد الزيادة 3450 جنيهًا.

قيمة المعاش قبل الزيادة 5000 جنيهًا بعد الزيادة 5750 جنيهًا

اماكن صرف معاشات شهر يونيو 2025

بعد التعرف على جدول المعاشات الجديد 15٪ يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن اماكن صرف معاشات شهر يونيو 2025 وذلك يوم السبت الموافق 1 يونيو 2025 من جميع ماكينات الصرف الالي المنتشرة في الشوارع أو من خلال جميع مكاتب البريد المصري أو من خلال البنوك المصرية ، ويستمر صرف معاشات شهر يونيو 2025 لمدة 5 أيام متتالية وذلك لتجنب الزحام في أماكن الصرف المختلفة.