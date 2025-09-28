سكنات عدل .. الاستعلام عن اسماء المقبولين في aadl 3 عبر الموقع الرسمي “هنــــا”

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول aadl 3 حيث يريد الكثير من المواطنين الاستعلام عن اسماء المقبولين في سكنات عدل aadl 3 الدفعة الثانية في الجزائر حيث أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن الانتهاء من جميع الطلبات المقدمة وتم الإعلان رسميًا عن أسماء المقبولين في الدفعة الثانية من سكنات عدل aadl 3 ويمكن الاستعلام عنها الكترونيًا من خلال موقع الوكالة الوطنية للتشغيل وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في aadl 3.

الاستعلام عن اسماء المقبولين في aadl 3

يبحث الكثير من المواطنين المتقدمين في الجزائر خلال الساعات الأخيرة الماضية عن خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في aadl 3 حيث يعد برنامج سكنات عدل 3 من أهم برامج الدعم الدعم السكني التي تقدمها الحكومة الجزائرية للمواطنين خلال السنوات الاخيرة الماضية ويستطيع جميع المواطنين المتقدمين الاستعلام عن سكنات عدل 3 الدفعة الثانية عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر الموقع الرسمي لوكالة عدل. ثم قم بالضغط عل الاستعلام عن اسماء المقبولين في عدل 3 الدفعة الثانية. قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم قم بالضغط على استعلام. تظهر نتيجة القبول في aadl 3.

شروط القبول في aadl 3

بعد التعرف على خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في aadl 3 يبحث الكثير من المواطنين في الجزائر عن شروط القبول وهي كالتالي.