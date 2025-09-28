أخر تحديث لـ تردد قناة وناسة الجديد على نايل وعرب سات 2025 .. ثبتها وغني مع لولو

قناة وناسة تعتبر من أهم وأشهر القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتويات الأطفال عن طريق تقديم برامج هادفة وأغاني تجمع بين الترفيه والتعليم والتي تلبي احتياجات واهتمامات الصغار، وتسعى القناة إلى تقديم محتويات تعزز من القيم والمبادئ الاجتماعية بطريقة جذابة ومميزة، وهذا جعل عمليات البحث تتزايد حول معرفة التردد الجديد الخاص بالقناة على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة وناسة الجديد

أصدرت قناة وناسة التردد الجديد للقناة على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11470.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11270.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

كيفية استقبال تردد قناة وناسة على جهاز الرسيفر

يمكنك استقبال تردد قناة وناسة على جهاز الرسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية: