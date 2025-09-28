أبحث عن أسمك الآن .. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالوجبة الأخيرة 2025

يتزايد اهتمام المواطنين في البحث عن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بالوطية الأخيرة لهذا العام وقد أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذا الدعم من أجل دعم الفئات الأشد احتياجا والأسر الفقيرة من أجل تحسين مستوى المعيشة لكي تتماشى مع الظروف الاقتصادية التي تشهدها معظم البلاد

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عن طريق اتباع الخطوات البسيطة الآتية

الدخول إلى موقع منصة مظلتي الإلكتروني.

الدخول إلى الحساب الشخصي.

تحديد كلمة الخدمات الإلكترونية من الخيارات الظاهرة في القائمة ثم كلمة هيئة الرعاية الاجتماعية

تحديد الوجبة المراد الاستعلام عنها وهي الوجبة الأخيرة.

تحديد المحافظة التي يسكن فيها المستعلم.

إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها بشكل دقيق مثل الاسم رباعي ورقم البطاقة التموينية ورقم الهوية الوطنية.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

الضغط على كلمة استعلام وسوف يظهر الكشف الخاص بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

تم تحديد بعض الشروط التي يلزم توافرها من أجل الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط تتمثل في الآتي