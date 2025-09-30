خطوات تنزيل تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات TOYOUR EL-JANAH BABY TV

تردد قناة طيور الجنة بيبي

زادت عمليات البحث من قبل السيدات عن تردد قناة طيور الجنة التي تخص الصغار وذلك لمشاهدتها ومتابعة المحتوى الخاص بها سواء التعليمي أو الثقافي أو الترفيهي من برامج واناشيد واغاني وافلام كرتونية تناسب جميع الأعمار لذلك يلزم معرفة التردد الخاص بها لضبطها على جهاز الاستقبال.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

هناك تردد خاص بقناة طيور الجنة على نايل سات بجودة عالية يمكن من خلاله تحميل القناة وهذا التردد هو:

تردد القناة هو 11258.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ ¾.

القمر الصناعي نايل سات.

جودة القناة hd.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة المحتوى المبتكر الخاص بها والذي يناسب جميع الفئات العمرية وذلك عن طريق معرفة البيانات الآتية:

تردد القناة 11310.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

معامل الاستقطاب أفقي h.

مميزات قناة طيور الجنة بيبي

توجد العديد من المميزات المختلفة التي تتميز بها قناة طيور الجنة التي تخص الأطفال عن باقي القنوات الأخرى وهذه المميزات هي: