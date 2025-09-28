استخراج نتائج الحرس الوطني 1446 “من هنــــــــــــــا” .. من خلال الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني

أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي عن فتح باب التقديم لمجموعة من الوظائف الشاغرة، حيث ذهب مجموعة من الأفراد للتسجيل في هذه الوظائف بعد الاطلاع على الشروط التي أعلنت عنها الوزارة وبعد الانتهاء من فترة التقديم يتساءلون المتقدمين للوظائف عن خطوات الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف الحرس الوطني برقم الهوية وأصدرت الوزارة منصة رقمية تمكنهم من الحصول على كافة التفاصيل التي يريدونها.

نتائج الحرس الوطني 1446

يمكن للمتقدمين على وظائف الحرس الوطني الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الحرس الوطني

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

التوجه إلى القيم الخاص بالوظائف من القائمة التابعة للخدمات الإلكترونية.

النقر على خدمة “الاستعلام عن نتائج القبول في الحرس الوطني” من القائمة الرئيسية.

إدخال الرقم القومي الخاص بالطلب في الخانة المخصصة له.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” ويتم ظهور كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة في حالة القبول أو الرفض.

شروط التقديم على وظائف الحرس الوطني 1446

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للتقديم على وظائف الحرس الوطني والتي تتمثل في الآتي: