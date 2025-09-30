“هنـــــــــــا” .. طريقة التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان بالشروط المطلوبة 1446

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان، حيث أوضحت وزارة الإسكان والموارد البشرية على توفير فرصة لجميع المواطنين للحصول على وحدات سكنية، ويمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور التقديم على حق الانتفاع من الإسكان التنموي ولكن يجب توافر الشروط المطلوبة من الوزارة في أي شخص يريد التقديم على طلب الإسكان.

التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

يمكن لمستفيدي الضمان التسجيل في الإسكان التنموي من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة الإسكان التنموي

النقر على خانة “تسجيل الأفراد”.

إنشاء حساب جديد على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهوية.

النقر على خدمة “التسجيل في الإسكان التنموي” من القائمة الرئيسية.

إدخال البيانات المطلوبة في نموذج التقديم بشكل صحيح.

إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

الموافقة على الشروط والأحكام.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تأكيد التسجيل”.

شروط التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للتسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان والتي تتمثل في الآتي: