فور ظهورها .. خطوات الدخول على رابط فضاء التلميذ نتائج الامتحانات لجميع الصفوف 2025

منصة فضاء التلميذ نتائج الامتحانات هو المنصة الرقمية التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور في كل دورة دراسية للحصول على النتائج بكل سهولة، حيث تعتبر هذه الخدمة أداة مركزية في منظومة التعليم الحديثة التي تعتمد على الرقمنة والشفافية في إيصال المعلومات التربوية الرسمية وتتيح هذه المنصة للمتعلمين متابعة مسارهم الدراسي بدقة والذي يساعدهم على تقييم أدائهم وتعزيز مستواهم بطريقة مستمرة.

فضاء التلميذ نتائج الامتحانات

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى النتائج الدراسية عبر منصة فضاء التلميذ وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة فضاء التلميذ

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية.

الدخول إلى قائمة الخيارات الإلكترونية المتاحة.

اختر خانة “كشف النقاط أو النتائج” من القائمة الرئيسية.

تحديد الفصل الذي تريد في معرفة نتائجه “الفصل الدراسي الأول أو الثاني أو الثالث.

وفي النهاية اضغط على خانة “عرض النتيجة” ويتم ظهور النتيجة بالتفاصيل في جميع المواد مع إمكانية تحميلها بصيغة pdf.

مزايا منصة فضاء أولياء التلاميذ 2025/2026

توفر منصة فضاء أولياء التلاميذ خدمات ومميزات مهمة لأولياء الأمور والطلاب والتي تتمثل في الآتي: