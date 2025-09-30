خطوات تثبيت تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد على نايل سات 2025 .. تابع الدوري الإنجليزي

يرغب الكثير من عشاق الكرة معرفة تردد قناة أبو ظبي الرياضية سواء على القمر الصناعي نايل سات أوعرب سات عند تحديثها لضمان مشاهدة محتوى القناة من المباريات والبطولات الحصرية دون أي انقطاع وبجودة عالية، كما أنها تعتمد بعرض الأحداث الرياضية المحلية والدولية، وتعتبر هذه القناة من أشهر القنوات الفضائية المفضلة لدى عشاق كرة القدم لتقديمها محتوى شامل من الرياضة وتغطية واسعة تشمل معظم الدول العربية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

يمكن ضبط قناة أبوظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة البطولات الحصرية على جهاز الاستقبال من مناطق الشرق الأوسط وذلك عن طريق إدخال التردد التالي:

تردد القناة 12091.

معدل الاستقطاب عمودي v.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

القمر الصناعي هو النايل سات.

جودة القناة hd.

تردد قناة أبوظبي الرياضية على عرب سات

لضبط قناة أبوظبي الرياضية على القمر الصناعي عرب سات عبر ريموت الكنترول لضمان توفير تغطية مميزة العديد من المناطق فيلزم معرفة البيانات الآتية:

تردد القناة 11804.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

طريقة ضبط قناة أبوظبي الرياضية على الرسيفر

يمكن ضبط قناة أبوظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات لمشاهدة البطولات بإشارة قوية دون انقطاع وبجودة عالية وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية