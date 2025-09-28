تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات “هنــــــــا” .. تابع مباريات الدوري المصري

يبحث الكثير من عشاق الرياضة عن التردد الخاص بقناة اون تايم سبورت من أجل مشاهدة المحتوى الرياضي والاخبار الرياضية بتغطية شاملة وجودة عالية للبث من حيث الصوت والصورة دون تشفير على مدار الأربعة وعشرين ساعة كما يمكن ضبط هذه القناة بكل سهولة على جهاز الاستقبال الخاص من خلال التردد الخاص بها على معظم الأقمار الصناعية.

تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

يوجد تردد خاص بقناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات ويمكن ضبطها عن طريق معرفة البيانات التالية

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة هو:11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة hd.

تردد قناة أون تايم سبورت على عرب سات

يمكن تنزيل قناة أون تايم سبورت والاستمتاع بمشاهدة المباريات التي تقوم بعرضها على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي هو: عرب سات.

تردد القناة هو: 12303.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

مميزات قناة أون تايم سبورت

توجد العديد من المميزات التي تتمتع بها قناة أون تايم سبورت وهذه المميزات تتمثل في الآتي