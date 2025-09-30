نزلها دلوقتي .. تردد قناة ماجد MAJID KIDES TV على نايل وعرب سات 2025

يرغب العديد من محبي ومتابعي المسلسلات الكرتونية التعرف على تردد قناة ماجد الفضائية من أجل مشاهدة ومتابعة جميع البرامج التي تقدمها للأطفال حيث تقدم منذ تأسيس القناة أفضل المسلسلات الكرتونية التي يبحث عنها الأطفال الصغيرة لذا سوف نقوم بتوضيح تفاصيل التردد الحالي للقناة الفضائية مع طريقة تثبيت القناة سواء كان جهاز الريسفير يستقبل القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.

تردد قناة ماجد

لقد تزايد البحث عن تردد قناة ماجد الفضائية للأطفال حيث تتميز القناة بأنها متاحة على القمرين الصناعيين نايل سات وعربسات كما يمكن مشاهدة جميع البرامج والمسلسلات الكرتونية الممتعة للأطفال خلال اليوم بدون تشفير لأنها قناة مجانية وتتميز بأن محتوى لائق للطفل العربي الصغير لذا تسعى دائماً الأمهات على تنزيل تلك التردد الجديد لقناة ماجد الفضائية من أجل متابعة جميع البرامج على مدار اليوم.

تردد قناة ماجد على نايل سات

التردد: 12467

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

تردد قناة ماجد عرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

طريقة تثبيت قناة ماجد على جهاز الاستقبال