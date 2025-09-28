خطوات تثبيت تردد قناة طيور بيبي 2025 على نايل وعرب سات “نزلها واستمتع بأغاني الأطفال”

تقدم قناة طيور بيبي بوصفها من أشهر قنوات الأطفال محتوى خاص بهم ليس فقط للترفيه والتسلية بينما للتعليم نظرا لما تقدمه من برامج تعليمية واغاني واناشيد مناسبة لهم بطريقة ممتعة يقوم، كما القائمين على القناة بتحديث التردد بشكل دائم لضمان جودة بث القناة من حيث الصوت والصورة.

تردد قناة طيور بيبي 2025

قناة طيور الجنة من القنوات الشائعة والشهيرة داخل الوطن العربي، حيث يبحث عنها الآباء والأمهات في مختلف الدول لما تقدمه من برامج ترفيهية متنوعة ملئية بالألوان المبهجة التي تدخل الفرحة على الأطفال، وضمان استمرارية القناة دون انقطاع تحرص القناة على تحديث التردد على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات، وتم تحديث التردد كما يلي

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات 2025

يتمثل تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات كما يلي

تردد القناة: 11393.

معامل الاستقطاب: عمودي v.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

جودة القناة hd.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات 2025

جاء التردد الجديد القناة بعد الحديث كما يلي:

تردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي v.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

اهم مميزات قناة طيور بيبي

تعد قناة طيور بيبي الاختيار الأول لكثير من الأسر العربية وخاصة الذين لديهم ابناء وأهم ما تتميز به القناة ما يلي: