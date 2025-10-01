“مغـامرات لـولـو وميدو الشقـي” اضبـط تردد قناة وناسة نايل سات 2025 Wanasa TV وفرح ولادك بأجمل كرتون ليل ونهـار

يعتبر تردد قناة وناسة من أكثر الأمور التي تبحث عنها الأمهات، لما تقدمه القناة من محتوى ممتع وآمن يناسب الأطفال بمختلف أعمارهم، تجمع القناة بين الأغاني التعليمية، والبرامج الترفيهية، والرسوم المتحركة التي تساعد في تنمية المهارات الذهنية واللغوية للصغار بطريقة مبسطة وجذابة، كما تحرص وناسة على عرض محتوى خالي من العنف أو المشاهد غير المناسبة، مما يجعلها خيارا مفضلا لدى الكثير من الأسر الباحثة عن وسيلة ترفيهية آمنة لأطفالهم.

تردد قناة وناسة

تعد قناة وناسة للأطفال من القنوات التي تميزت بتقديم محتوى هادف يجمع بين الترفيه والتعليم، حيث تركز على تنمية القيم الإيجابية لدى الأطفال بأسلوب مبسط وجذاب، تقدم القناة أغاني تعليمية، وبرامج تفاعلية، ورسوم متحركة تعزز المهارات اللغوية والسلوكية، وتشجع على حب التعلم والتعاون، كما تراعي الفئة العمرية المستهدفة من حيث اللغة والمحتوى، مما يجعلها بيئة آمنة ومناسبة لتسلية الأطفال وتوجيههم في الوقت ذاته.

تردد قناة وناسة 2025 الجديد

هذا التردد يتيح استقبال القناة بجودة بث مستقرة ومتواصلة طوال اليوم، كما يمكن مشاهدتها على أغلب أجهزة الاستقبال الحديثة بمجرد إدخال هذه البيانات بدقة ضمن إعدادات القمر الصناعي نايل سات، ويكون التردد الجديد بالشكل التالي:

التردد: 12399

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة وناسة عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة ضبط القناة

يمكن استقبالها بسهولة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بعد إدخال بيانات التردد الصحيحة، عن طريق اتباع الخطوات التالية: