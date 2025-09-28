الدوري العراقي بجودة عالية على تردد قناة الرابعة العراقية الجديد 2025 “ثبتها من دلوقتي”

ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة الرابعة العراقية على جميع الأقمار الصناعية من جماهير كرة القدم في الوطن العربي بشكل عام، حيث تملك قناة الرابعة العراقية قاعدة جماهيرية عريضة لأنها تحرص على تقديم محتويات شيقة وممتعة للجماهير، بالإضافة إلى أنها تعتبر من أفضل القنوات الرياضية في الساحة الرياضية.

تردد قناة الرابعة العراقية

تردد قناة الرابعة العراقية على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

قناة الرابعة العراقية على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11678.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة الرابعة العراقية على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 10850.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة الرابعة العراقية على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة الرابعة العراقية على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: