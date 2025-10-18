“ولا أسهل من كده!”.. أسرع طريقة تعمل بيها مخلل الخيار في كام دقيقة والطعم يجنن!

في ظل ضيق الوقت والانشغال اليومي المتزايد، يبحث الكثيرون عن طرق سهلة وسريعة لتحضير الأطعمة المنزلية اللذيذة دون الحاجة إلى الانتظار لساعات أو أيام كما هو معتاد، ومن بين هذه الأطعمة يظل مخلل الخيار من المقبلات الأساسية التي يفضلها الصغار والكبار، واليوم نقدم لكم طريقة مبتكرة لتحضيره خلال خمس دقائق فقط باستخدام الميكروويف دون أن يفقد نكهته المميزة أو قوامه المقرمش.

المكونات الأساسية لتحضير مخلل الخيار السريع

للبدء في إعداد هذا المخلل السريع يجب تجهيز مجموعة من المكونات البسيطة والمتوفرة في أي منزل وهي كالتالي:

نصف كيلو خيار صغير الحجم مغسول جيداً.

كوب ماء دافئ.

نصف كوب خل أبيض.

ملعقة كبيرة ملح خشن.

ملعقة كبيرة سكر.

أربع فصوص ثوم مقطعة شرائح.

نصف ملعقة صغيرة من حبوب الشبت أو الشبت المجفف.

شريحتان من الليمون الطازج.

رشة من الفلفل الحار المجروش حسب الرغبة.

خطوات التحضير باستخدام الميكروويف

بعد تحضير المكونات نبدأ في تنفيذ الخطوات بدقة للحصول على أفضل نتيجة ممكنة في وقت قياسي وذلك من خلال اتباع الآتي: