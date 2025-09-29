“بداية موسم جديد”.. مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 195 الموسم السابع وهذا الموعد الأخير 

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع هي أكثر المواضيع المتصدر محركات البحث خاصة بعد انتهاء الموسم السادس على العديد من الأحداث المشوقة من بينها محاربة عثمان المغول والأعداء، ومن الجدير بالذكر أن هذا المسلسل من المسلسلات التي حققت نسب مشاهدة عالية في العالم بوجه عام وفي الوطن العربي بوجه خاص، وذلك لأن احداث المسلسل تدور حول قائد إسلامي يدعى عثمان بن أرطغرل خاض العديد من الحروب وحقق الانتصار، بالإضافة إلى ذلك استطاع إقامة الدولة العثمانية التي قامت بتوحيد المسلمين في العالم تحت راية الإسلام.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع

لم يتم الإعلان عن مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان بشكل رسمي لكن كشفت الشركة المنتجة أن تصوير الموسم السابع يكون بداية من الشهر القادم، ومن المتوقع أن يتم عرض أول حلقات الجزء الجديد في شهر أكتوبر القادم 2025، ومن الممكن عرض الحلقات قبل هذا الشهر مثل باقي المواسم.

ومن الجدير بالذكر أن الحلقات الجديدة سيكون موعدها مثل المواسم السابقة على نفس القنوات وفي نفس الموعد، حيث كما نعلم أن المواسم السابقة يتم عرض الحلقة الجديدة يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة atv التركية، ويتم إعادة الحلقة مدبلجة باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

طريقة تثبيت القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان على جهاز الاستقبال

بإمكانك ضبط التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية بكل سهولة من خلال السير على مجموعة من الخطوات نوضحها لكم على النحو التالي: