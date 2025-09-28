موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع.. قفزة أورهان الجبارة

يترقب عشاق الدراما التركية في الوطن العربي بشغف عودة مسلسل المؤسس عثمان بموسمه السابع، الذي يعد من أبرز الأعمال التاريخية التي تسرد تأسيس الدولة العثمانية، هو مسلسل درامي تاريخي تركي يعد امتدادًا لمسلسل “قيامة أرطغرل”، ويروي قصة مؤسس الدولة العثمانية، السلطان عثمان بن أرطغرل يعرض المسلسل على قناة ATV التركية، ويترجم إلى العربية عبر قنوات مثل الفجر الجزائرية، حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا في تركيا والوطن العربي، حصل على تقييمات عالية من المشاهدين والنقاد. يتميز المسلسل بالإنتاج الضخم، والمعارك المثيرة، والديكورات التي تحاكي الحقبة الزمنية بدقة كما يعتبر “المؤسس عثمان” من الأعمال التي ساهمت في تعزيز الاهتمام بالتاريخ العثماني في الدراما التركية، عبر هذا الموضوع سنسرد لكم ترددات القنوات الناقة للمسلسل تابعونا.

موعد عرض الموسم السابع من مسلسل المؤسس عثمان

من المقرر عرض الحلقة الأولى من الموسم السابع (الحلقة رقم 195) يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، على قناة ATV التركية، الناقل الرسمي للعمل. وتُعرض الحلقات الجديدة أسبوعيًا كل أربعاء عبر القناة نفسها. أما النسخة المترجمة إلى العربية، فسيتم عرضها مساء الخميس 2 أكتوبر 2025، على قناة الفجر الجزائرية، بعد أقل من 24 ساعة من البث الأصلي.

تردد قناة ATV التركية عبر النايل سات

تردد القناة: 10796.

مؤشر ترميز القناة: 27500.

معامل تصويب: 6/5.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ATV علي العرب سات

يتم بث القناة عبر التردد التالي: 12692.

من خلال معدل الاستقطاب: عمودي.

عبر معامل تصحيح: 6/5.

معامل ترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي النايل سات

تردد القناة: 12034.

مؤشر الترميز: 27500.

تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

مؤشر الاستقطاب: الافقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي العرب سات