رابط moedu.gov.iq نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني جميع محافظات العراق الأن

مع اقتراب إعلان نتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الثاني 2025 في العراق، يزداد ترقب الطلبة وأولياء الأمور الذين ينتظرون بفارغ الصبر ما ستسفر عنه جهودهم في هذه المرحلة المصيرية، قد أكدت وزارة التربية أن عملية التصحيح تسير وفق جدول زمني دقيق يراعي الشفافية والدقة في احتساب الدرجات تمثل هذه النتيجة نقطة تحول مهمة للطلبة، إذ تحدد من سيتمكن من إكمال تعليمه الجامعي ومن سيضطر إلى إعادة السنة أو مراجعة مساره الدراسي، من المتوقع نشر النتائج خلال الأيام القليلة القادمة عبر المواقع الرسمية والتي سنسردها لكم في السطور القادمة.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2025

الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني من اكثر الأمور التي تشغل بال العديد من الطلاب لذا أكدت وزارة التربية العراقية بانه عقب اعتماد النتائج يتم رفعها عبر موقع وزارة التربية العراقية، ذلك ليتمكن الطلاب من الاستعلام علي نتائجهم عبر الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: التوجه إلي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية.

الخطوة الثانية: اضغط علي خانه قسم نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2025.

الخطوة الثالثة: انقر علي زر الاستعلام.

الخطوة الرابعة: ادخل الرقم الامتحاني.

علي الفور يتم ظهور نتيجة الطالب.

استخراج نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2025

يمكنكم الاطلاع علي نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني من خلال الدخول عبر موقع نتائجنا الإلكتروني من خلال الخطوات التالية والتي تتمثل في: