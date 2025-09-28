طريقة ضبط تردد قناة كراميش الحديث على الأقمار الصناعية الأن

قناة كراميش تعتبر واحدة من ابرز القنوات الفضائية التي يبحث عن تردداتها العديد من المتابعين حول أنحاء الوطن العربي، حيث تهدف القناة إلى تنمية مهارات الأطفال في عمر ما بين 3 إلى حوالي 14 سنة، من خلال الأناشيد، والأغاني والرسوم المتحركة، والبرامج التي تغرس قيمًا إيجابية مثل الاحترام، التعاون مواجهة التحديات والنظافة.، علما بأنه سنسرد لكم ترددات القناة الجديدة وأيضا كيفية تنزيلها علي التلفاز.

ترددات قناة كراميش علي النايل سات 2025

إليكم تردد قناة كراميش والتي يتم عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال اتباع البيانات التالية والتي تتمثل في:

تردد القناة: 11430.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

عبر مؤشر تصويب: 4/3.

معامل ترميز: 27500.

تردد قناة كراميش علي العرب سات 2025

التردد الخاص بالقناة: 11390.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 6/5.

مؤشر الاستقطاب: أفقي.

تنزيل قناة كراميش علي التلفاز

لمشاهدة جميع البرامج والأناشيد التي يتم بثها عبر قناة كراميش يرجي اتباع الخطوات التالية:

أولا: انقر علي قائمة الإعدادات من الريموت كنترول الخاص بالريسيفر.

ثانيا: انقر علي أيقونة التركيب اليدوي.

ثالثا: ثم اضغط علي إضافة قناة جديدة.

رابعا: اختر القمر الصناعي الذي من خلاله يتم بث تردد القناة.

خامسا: ادخل بيانات تردد القناة.

سادسا: انقر علي زر البحث علي القناة.

أخيرا: ثم اضغط علي أيقونة حفظ القناة.

مميزات قناة كراميش 2025