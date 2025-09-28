تردد قناة كيدزي 5 الجديد.. خطوات ضبطها بسهولة

قناة كيدزي هي قناة فضائية للأطفال حيث تجمع بين الترفيه والتعليم وتهدف إلى تقديم محتوى آمن وشيّق يتناسب مع الأعمار الصغيرة، تقدم القناة برامج متنوعة من رسوم متحركة وأغاني وأناشيد، وقصص تروى بأسلوب مبسط بحيث تنمي قدرات الطفل الفكرية واللغوية والعاطفية، تعمل كيدزي على ضمان بيئة مشاهدة آمنة للأطفال، خالية من المحتوى غير المناسب مما يطمئن الأهل لاختيارها لنشاط أطفالهم الترفيهي اليومي، تسعى القناة إلى المزج بين التعليم والمرح بجانب البرامج الكرتونية، تعرض محتوى يعلّم الأبجدية والأرقام والألوان.

تردد قناة كيدزي عبر النايل سات

التردد الخاص بالقناة: 10727.

معامل الاستقطاب: أفقي.

مؤشر تصويب الخطأ: 8/7.

معامل ترميز: 27500.

تردد قناة كيدزي علي العرب سات

تردد القناة: 11310.

مؤشر الاستقطاب: رأسي.

معامل ترميز القناة: 30000.

مؤشر تصحيح: 3/2.

خطوات تنزيل قناة كيدزي عبر جهاز الاستقبال

لتحميل قناة كيدزي الفضائية عبر جهاز التلفاز وسماع جميع برامجها وأناشيدها يرجي اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في:

في بداية الآمر: انقر علي أيقونة القائمة الرئيسية من خلال الضغط علي زر الريموت.

ثم اضغط علي أيقونة التركيب اليدوي.

اختر القمر الصناعي الذي من خلاله يتم بث تردد القناة.

ثم اكتب التردد، الاستقطاب، معامل الترميز، معدل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة.

انقر علي زر البحث.

أخيرا: اضغط علي زر حفظ القناة.

مميزات قناة كيدزي للأطفال