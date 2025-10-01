طريقة فتح حساب بنك الخرطوم الجديد 2025 والشروط المطلوبة

في ظل التطور التكنولوجي السريع أصبح فتح حساب مصرفي أونلاين في بنك الخرطوم خيارًا سهلاً وسريعًا يوفر الوقت والجهد للعملاء، تتيح هذه الخدمة للعملاء إنشاء حساباتهم البنكية عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع، مع ضمان أمان المعلومات وسرعة الإجراءات من خلال منصة بنك الخرطوم الرقمية، يمكن للمستخدمين الاستفادة من خدمات مصرفية متكاملة بداية من فتح الحساب وحتى إدارة المعاملات المالية بكل سهولة ويسر، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل تابعونا.

خطوات فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم

أولا: قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك الخرطوم.

ثانيا: ابحث عن خيار “فتح حساب جديد” أو “فتح حساب أونلاين” ضمن الخدمات الإلكترونية.

ثالثا: تعبئة البيانات الشخصية

رابعا: قم بإدخال البيانات المطلوبة بدقة.

خامسا: رفع المستندات المطلوبة.

سادسا: سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني لإتمام عملية التحقق.

أخيرا: بعد استكمال الخطوات والموافقة، ستحصل على رقم الحساب وبيانات الدخول لخدمات الإنترنت البنكي.

شروط فتح حساب ببنك الخرطوم أونلاين

لفتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم لعام 2025، يجب على العميل استيفاء الشروط التالية: